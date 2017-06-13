Mehmet Tezkan: Çadır operasyonunu çok önemsedim.. İşaret fişeği gibi

Burgazada’da Madam Martha koyuna çadır kurup kamp yapmak isteyenlere polis karadan, havadan, denizden operasyon düzenledi..

57 kişi gözaltına alındı..

Normal bi durum mu?

Değil..

Gençler ormanlık alana zarar veriyormuş!. Bunun için 80 polisle operasyon yapmak mı gerekiyor?

Sabahın erken saatlerinde..

Havadan helikopterle..

Denizden polis botuyla..

Karadan 80 polisle kamp alanı kuşatılmış.. Terör kampını basar gibi.. Terör örgütüne operasyon düzenler gibi..

Normal bi durum mu?

Değil..

OHAL’in neticeleri..

Çadır operasyonunu çok önemsedim.. İşaret fişeği gibi..

Mehmet Tezkan’ın yazısı