Mehmet Tezkan: Bu sistem madem bu kadar kötüydü, neden daha önce gündeme getirilmedi

Bu sistem madem bu kadar kötüydü..

Bu sistem madem Türkiye’nin önünü tıkıyordu..

Bu sistem madem çift başlıydı, bu sebeple problem çıkarıyordu..

Neden daha önce gündeme getirilmedi..

MHP’ye de CHP’ye de HDP’ye de ihtiyacı yoktu..

İktidar partisinin tek başına anayasayı değiştirecek gücü vardı.. 2010 yılında anayasayı değiştirip referanduma götürdü..

CHP karşıydı..

MHP karşıydı..

HDP (BDP) karşıydı..

AKP uğraştı, didindi, anayasanın 26 maddesini değiştirdi..

16 Nisan’da oylayacağımız 18 maddeyi de içine koysaydı; 44 madde olurdu..

Ha 26 madde ha 46 madde ne fark ederdi ki..

Neden yapmadı..

Madem bu kadar hayatiydi, neden beklendi..

Diyorlar ki anayasa değişikliğiyle Türkiye uçacak.. 2010’da uçmaya başlardık!

Mehmet Tezkan’ın yazısı