Mehmet Tezkan: Bu seçim yeni bir seçimi doğurmaz

Bu seçim zorlu geçecek..

Çünkü 24 Haziran’da sadece bizi yönetecek iktidarı seçmeyeceğiz.. Rejimin nasıl olacağına da karar vereceğiz..

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Önümüzde üç olasılık var..

BİR: Cumhur İttifakı hem bakan çıkarır hem de yasama organında çoğunluğu elde eder.. Türkiye başkanlık seçimine geçer.. Bütün kurum ve kurallarıyla yeni rejim

inşa edilir..

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İKİ: Millet İttifakı hem bakan çıkarır hem de yasama organında çoğunluğu sağlar.. HDP de katkı sağlar.. Parlamenter rejime dönüş hazırlıkları yapılır.. Anayasa değişikliğiyle, yeniden referanduma gidilir..

ÜÇ: Pata çıkması durumu.. Yani başkanın ayrı bloktan, Meclis çoğunluğunun ayrı bloktan olması hali..

Yani başkanla yasama organı rejim konusunda, Türkiye’nin nasıl yönetilmesi konusunda ayrı düşünmesi..

Ne olur sorusunun yanıtı şimdilik yok.. Ama her halükârda taraflar asgari müştereklerde anlaşmak, uzlaşmak zorunda..

Bu seçim yeni bir seçimi doğurmaz..

Mehmet Tezkan’ın yazısı