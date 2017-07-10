Mehmet Tezkan: Bu miting; CHP liderine ‘2019’da Cumhurbaşkanı adayı ol’ mitingidir

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Maltepe’deki miting CHP mitingi miydi?

Değildi..

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Sözü olanların, itirazı olanların, kendini mazlum ve mağdur hissedenlerin mitingiydi..

Hayırcıların mitingiydi..

Kuşkusuz, içlerinde referandumda evet oyu verenler de vardı.. Çünkü adalete herkesin ihtiyacı var..

Hayırcıların var..

Evetçilerin yok denemez..

Maltepe mitingine şu gözle bakın..

CHP bugüne kadar bu kadar büyük miting yapabildi mi?

Hayır..

İstanbul’da bu kadar büyük, bu kadar coşkulu kalabalığı toplayabildi mi?

Hayır..

1980 sonrası böyle bir miting yapılmadı..

Yapılamadı…

O halde bu miting; CHP ötesi mitingdir..

O halde bu miting; CHP liderine mesaj mitingidir..

O halde bu miting; CHP liderine ‘2019’da Cumhurbaşkanı adayı ol’ mitingidir..

O halde bu miting; hayırcıların ( içlerine bazı evetçileri de alarak) buluşma mitingidir..

Mehmet Tezkan’ın yazısı