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Mehmet Tezkan: Bu aralar eski Fethullahçı Hüseyin Gülerce manşetlerden inmiyor

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Bu aralar eski Fethullahçı Hüseyin Gülerce manşetlerden inmiyor.. Sebebi ihbarcı- tanık sıfatıyla boy göstermesi..

Böyle bir rol üslenmesi.. Cumhuriyet davasında tanık..  Sözcü’nün iki çalışanının tutuklanması sahibi hakkında yakalama kararı çıkarılmasında ihbarcı – tanık..

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Hal böyle olunca eski defterler açılıyor.. Gülerce’nin Fethullah Gülen’i ekranlarda nasıl savunduğu ortaya saçılıyor..

(…)

Diyorlar ki; Gülerce 17/25 Aralık’tan sonra cemaatin ne olduğunu anladı; bağını kopardı..

Hayır..

17 Aralık’tan sonra Beyaz TV’ de dönemin Başbakanı’na söylemediğini bırakmadı..

‘17 Aralık  cemaatçilerin operasyonu’  diyen dönemin Başbakanı’nı iftira atmakla suçladı..

Mehmet Tezkan’ın yazısı


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