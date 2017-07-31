Mehmet Tezkan: Bu aralar eski Fethullahçı Hüseyin Gülerce manşetlerden inmiyor

Bu aralar eski Fethullahçı Hüseyin Gülerce manşetlerden inmiyor.. Sebebi ihbarcı- tanık sıfatıyla boy göstermesi..
Böyle bir rol üslenmesi.. Cumhuriyet davasında tanık.. Sözcü’nün iki çalışanının tutuklanması sahibi hakkında yakalama kararı çıkarılmasında ihbarcı – tanık..
Hal böyle olunca eski defterler açılıyor.. Gülerce’nin Fethullah Gülen’i ekranlarda nasıl savunduğu ortaya saçılıyor..
(…)
Diyorlar ki; Gülerce 17/25 Aralık’tan sonra cemaatin ne olduğunu anladı; bağını kopardı..
Hayır..
17 Aralık’tan sonra Beyaz TV’ de dönemin Başbakanı’na söylemediğini bırakmadı..
‘17 Aralık cemaatçilerin operasyonu’ diyen dönemin Başbakanı’nı iftira atmakla suçladı..