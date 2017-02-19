Mehmet Tezkan: Başsavcı vekili 500 bin kişiye 17 Nisan sabahı PKK’lı muamelesi mi yapacak?

Antalya Başsavcı Vekili’nin açıklamasını önemsedim.. Tweet atmış; ‘Hayır oyu verenler PKK ile aynı muameleyi görecektir..’ Sonra silmiş falan.. Daha kötü!.. Neyse.. 1 Kasım seçim sonuçlarını göz önüne alırsak Antalya’dan 500 bin hayır oyu çıkar.. Başsavcı Vekili 500 bin kişiye 17 Nisan sabahı PKK’lı muamelesi mi yapacak? Akla ziyan durum..

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Şunun şurasında sekiz hafta kaldı.. Bu işin sonu.. Ne iç savaştır.. Ne hayırcılar PKK’lı olur, FETÖ’cü olur, Ne hayır demek kötülüktür, şerdir.. Ne evet demek vatana ihanettir..

Mehmet Tezkan’ın yazısı