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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Tezkan: Başsavcı vekili 500 bin kişiye 17 Nisan sabahı PKK’lı muamelesi mi yapacak?

 

Antalya Başsavcı Vekili’nin açıklamasını önemsedim.. Tweet atmış; ‘Hayır oyu verenler PKK ile aynı muameleyi görecektir..’ Sonra silmiş falan.. Daha kötü!.. Neyse.. 1 Kasım seçim sonuçlarını göz önüne alırsak Antalya’dan 500 bin hayır oyu çıkar.. Başsavcı Vekili 500 bin kişiye 17 Nisan sabahı PKK’lı muamelesi mi yapacak? Akla ziyan durum..

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Şunun şurasında sekiz hafta kaldı.. Bu işin sonu.. Ne iç savaştır.. Ne hayırcılar PKK’lı olur, FETÖ’cü olur, Ne hayır demek kötülüktür, şerdir.. Ne evet demek vatana ihanettir..

Mehmet Tezkan’ın yazısı

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Ve Nurcan, Nursel, Üzeyir, Osman…

Beni, yüzlerce öğrencimiz ve sevgili meslektaşlarımızın, okul personelimizin yanısıra, yemekhane işçilerimiz, garsonlarımız Nurcan, Nursel, Üzeyir ve neredeyse çeyrek asırdır çayını kahvesini içtiğim Osman abi, uğurladı. Sarılarak ve helallik isteyerek.

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