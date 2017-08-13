Mehmet Tezkan: Başkanlık sistemine geçtiğimizin kanıtı

Anayasa Cumhurbaşkanı’na uyarlandı.. Yeni rejim 2019’da devreye girecek..

2019’da cumhurbaşkanı seçilen kişi icraatın başı olacak.. Tek başına ülkeyi yönetecek.. İşin özü bu..

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Bu sisteme 2019’da yasal olarak geçeceğiz ama fiilen geçtik bile..

Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP’nin genel başkanı olduğu gün geçtik..

Cumhurbaşkanı resmen icranın da başı oldu..

Tek karar verici..

Artık her konuda kararı o veriyor..

Kanıt?

Mesela tatil..

Kimse çıkıp tatil şart.. Veya ne tatili demedi.. Diyemedi..

Tüm bakanlar Cumhurbaşkanı’nın ne diyeceğine baktı..

Cumhurbaşkanı 10 gün tatil olacağını, kararın salı günkü Bakanlar Kurulu toplantısında alınacağını açıklayınca, manşetler atıldı; müjde..

Mehmet Tezkan’ın yazısı