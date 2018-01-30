Mehmet Tezkan: Askeri varlığımız uzun süreli olamaz

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri sözcülerinden Farhan Haq, TSK’nın Afrin’e yönelik hava saldırılarında sivillerin öldüğü yönündeki haberlerden endişe duyduklarını belirtti. Sputnik’in aktardığına göre Haq, BM’nin, Afrin’deki saldırıları sonucu siviller ve sığınmacılar arasında zarar görenlerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyduğunu söyledi. Haq şöyle konuştu: “Saldırılar ayrıca sivil altyapıyı etkilemiştir. Dün Şeyh, El Haddid ve Kobali […]