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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Tezkan: Askeri varlığımız uzun süreli olamaz

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Diyelim ki; Afrin tamamen temizlendi..

Diyelim ki; Münbiç’ten PYD/YPG’liler de boşaltıldı..

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Diyelim ki; ABD kabul etti, Fırat’ın doğusunda 30 kilometre derinliğinde tampon bölge oluşturduk..

Sonra.. Sonrası siyasetin işi..

Askeri varlığımız uzun süreli olamaz.. Siyasi çözüm olmadan Suriye terör yuvası olmaktan kurtulamaz..

IŞİD temizlenir, HTS kurulur (Heyeti Tahrir Şam)..

HTS temizlenir, MTS pırtlar..

PYD/YPG sökülür atılır, yerine bilmem ne örgütü kurulur..

Suriye silah deposu gibi.. Suriye’nin silahtan arınmasının yolu siyasi çözümden geçiyor..

Ankara’nın, Moskova’nın, Tahran’ın, Washington’un, Şam’ın, Şam’a muhaliflerin gönülden imzaladıkları anlaşma olmadan olmaz..

O topraklar durulmaz..

Mehmet Tezkan’ın yazısı

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