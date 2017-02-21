Mehmet Tezkan: Anket bombardımanına itibar etmeyerek kendimizi koruyacağız

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin El Bab kasabasında IŞİD’in yerleştirdiği el yapımı patlayıcıların temizlenme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada bir astsubayın hayatını kaybettiğini, iki askerin de yaralandığını duyurdu.