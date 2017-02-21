Mehmet Tezkan: Anket bombardımanına itibar etmeyerek kendimizi koruyacağız

Son düzenlemeyle anket yasağı da kalkmış..
… Eskiden cezası vardı, artık yok..
Yani dayan gitsin, uydur gitsin dönemi başladı..
Evetciysen ‘evet’i yüzde 70 göster..
Hayırcıysan ‘hayır’ı yüzde 70 göster..
Rakamlarla istediğin gibi oyna.. Cezası yok, yaptırımı yok..
…Şöyle olacak..
Bir kanalı aç; evetler fırlamış gitmiş..
Zap yap, öteki kanala geç..
Aaa bu kez hayırlar tavana vurmuş..
Belli.. Anket bombardımanı yaşanacak..
Yaşanacak da kendimizi nasıl koruyacağız?
Yolu belli..
Anketlere itibar etmeyerek.. Anketleri yok sayarak..