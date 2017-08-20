Mehmet Tezkan: Ankara’yı sarsan iki derin kriz

Üç emniyet genel müdür Yardımcısı ve 22 il emniyet müdürünün yeri değişti. 10 il emniyet müdürü, polis başmüfettişi olarak merkeze alınırken, dördü merkez teşkilatındaki birimlerde görevlendirildi, sekizinin de yeri değiştirildi. 10 il emmniyet müdürü ilk defa göreve atanırken, dördü merkezdeki birim amirlerinden atandı. Ayırca üç Polis Okulu müdürü ve merkezdeki yedi birim amirinde değişiklik […]