Mehmet Tezkan: Ankara’yı sarsan iki derin kriz

BİR: CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun tutuklanacağı tartışması..
İKİ: Merkel’le, daha doğrusu, Alman siyasetiyle köprülerin atılma noktasına gelmesi..
urası tüm kavgalara rağmen Avrupa ülkesi..
Muhalefet lideri eften püften nedenlerle tutuklanmaz..
Çünkü..
Yarım da olsa hâlâ demokrasi var.. Çeyreği kalsa da hâlâ hukuk devleti var..
Merkel krizine gelince.. Kriz siyasi alanda başladı, küçük taşlamalarla ekonomik alana sıçradı.. Toplumsal alana yayıldı, giderek derinleşiyor..
Kalıcı hale geliyor..
Sonuç; kriz derinleşiyor..