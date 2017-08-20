Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

Mehmet Tezkan: Ankara’yı sarsan iki derin kriz

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

 

BİR: CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun tutuklanacağı tartışması..

İKİ: Merkel’le, daha doğrusu, Alman siyasetiyle köprülerin atılma noktasına gelmesi..

Reklam

urası tüm kavgalara rağmen Avrupa ülkesi..

Muhalefet lideri eften püften nedenlerle tutuklanmaz..

Çünkü..

Yarım da olsa hâlâ demokrasi var.. Çeyreği kalsa da hâlâ hukuk devleti var..

Merkel krizine gelince.. Kriz siyasi alanda başladı, küçük taşlamalarla ekonomik alana sıçradı.. Toplumsal alana yayıldı, giderek derinleşiyor..

Kalıcı hale geliyor..

Sonuç; kriz derinleşiyor..

Mehmet Tezkan’ın yazısı

+1
Flip
WhatsApp
Pocket
Pin
Share
Shares 0

SON HABERLER

22 emniyet müdürünün yeri değiştirildi

  Üç emniyet genel müdür Yardımcısı ve 22 il emniyet müdürünün yeri değişti. 10 il emniyet müdürü, polis başmüfettişi olarak merkeze alınırken, dördü merkez teşkilatındaki birimlerde görevlendirildi, sekizinin de yeri değiştirildi. 10 il emmniyet müdürü ilk defa göreve atanırken, dördü merkezdeki birim amirlerinden atandı. Ayırca üç Polis Okulu müdürü ve merkezdeki yedi birim amirinde değişiklik […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...