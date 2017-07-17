Mehmet Tezkan: Ankara ‘Batı’yı ikna edemiyorsa oturup kırk kere düşünmeli

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Bir yıl oldu..Görüntü desen görüntü var..

Suçüstü desen suçüstü..

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Tanık desen yüz binlerce..

İddianameler var, yüzlerce dava var, hatta biten dava bile var..

Mahkeme kararı..

Ama ‘Batı’ hâlâ inanmıyor..

Ankara’nın oturup düşünmesi lazım; neden inanmıyorlar?

Neden hâlâ kuşkuyla bakıyorlar?

Biri kötü, ikisi kötü, üçü kötü, bu ‘Batı’ denen dünyanın alayı mı kötü?

Ankara, bu kadar aleni, bu kadar tartışmasız bir olayda bile ‘Batı’yı ikna edemiyorsa oturup kırk kere düşünmeli..

Bir yerde bir hata yapmışız..

Bir yerde bir yanlış yapmışız..

Yapmasak bu kadar olmaz..

Mehmet Tezkan’ın yazısı