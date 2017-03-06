Mehmet Tezkan: Anayasa değişikliğinin havuç maddesi haline getirmenin memlekete faydası yok

Seçilme yaşının 18’e indirilmesini de mübalağa ediyorlar..
Doktor olacaksın, mühendis olacaksın, mimar olacaksın, avukat olacaksın, eczacı olacaksın, pilot olacaksın, asker polis olacaksın, öğretmen olacaksın der gibi..
Milletvekili olacaksın diyorlar..
Vekillik meslekmiş gibi anlatıyorlar..
18’ine gelen doğru Meclis’e gidecekmiş gibi söylüyorlar..
Mübalağa sanatını kullanarak soruyorlar..
Gençler siyasetle uğraşmasın mı?
Sanki gençlere siyaset yasakmış gibi!.
Sonra dönüp partilerinin gençlik kollarına ev ev dolaşın diye talimat veriyorlar..
O gençler kaç yaşında?
Siyaset yapmıyorlar mı!..
Tabii ki 18 yaşındaki gence seçilme hakkı da verilsin ama..
Mübalağaya gerek yok..
Başka değişikliklerin maskesi yapmanın.. Anayasa değişikliğinin havuç maddesi haline getirmenin memlekete faydası yok..