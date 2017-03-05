Mehmet Tezkan: Anayasa değişikliği kabul edilirse, 2019 seçimlerine AKP-MHP ortak listeyle girecek

Neden milletvekili sayısı artıyor..

Bu konuda bir iddiam var.. Altını özellikle çiziyorum..

Her fırsatta söylüyorum..

Diyorum ki; 50 vekil MHP için..

Ve iddia ediyorum; anayasa değişikliği referandumda kabul edilirse, 2019 seçimlerine AKP-MHP ortak listeyle girecek..

MHP’ye 50 vekillik kontenjan verilecek..

İktidar partisi çıkaracağı vekil sayısını azaltmamak için vekil sayısını artırdı..

Mesele bu!.

Başbakan da bu iddiamı üstü kapalı teyit etti..

Dedi ki..

‘Süreç MHP’ye yarayacak. Oylar sağ cenahta konsolide olacak. Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken, MHP’ye yakın, MHP’li bakanlar atanabilir.’

Mehmet Tezkan’ın yazısı