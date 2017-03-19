Mehmet Tezkan: Almanya, Hollanda tansiyonu düşerse, kısmetse kendimize, anayasamıza döneceğiz

Anayasa değişikliğinin maddeleri ikinci plana düştü, Avrupa’yla atışma başrole kuruldu.. Artık varsa yoksa Avrupa..

Mesele Avrupa’yı demokratikleştirmeye.. Kral ve kraliçeli ülkelerdeki rejimi değiştirmeye kadar vardı..

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Bu gelişmelerden haberi olmayan birini getirseniz.. Mesela, uzun süre açık denizde olan.. Mesela Sibirya’da yaşayıp dünyayla ilişkisini koparmış olan.. Yapılan konuşmaları dinletseniz.. Sorsanız Türkiye’de referandum ne için yapılıyor?

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Şöyle diyebilir.. Türkiye, AB üyeliğinden çıkalım mı, çıkmayalım mı diye sandığa gidiyor.. Birleşik Krallık gibi..

Türkiye, AB’ye üye olalım mı, olmayalım mı diye sandığa gidiyor.. Türkiye, Avrupa ile kavga edelim mi, etmeyelim mi diye oylama yapıyor..

Türkiye, Avrupa ile köprüleri atalım, sınırları kapatalım diye referanduma gidiyor..

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Referandumun ayarı bozuldu demem bundan.. Neyse.. Daha bir ay var.. Almanya, Hollanda tansiyonu düşerse, kısmetse kendimize, anayasamıza döneceğiz.. Avrupa’dan bağımsız tartışmaya başlayacağız..

Mehmet Tezkan’ın yazısı