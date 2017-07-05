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Mehmet Tezkan: Akşener’e vuruldukça güçlenecek

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MHP’den kopanları kastediyorum.. Meral Akşener öncülüğünde kurulacak yeni parti tutar mı?

Sokakta karşılığı var.. Büyük araştırmalar yapmaya gerek yok; üç-beş kişiyle konuşun yeter..

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Peki işi kolay mı? Değil.. Aslında hem zor, hem kolay.. Yeni parti kurmak zordur , teşkilatlanmak meşakkatlidir anlamında söylemiyorum..

Akşener üzerinden itibarsızlaştırma kampanyası başlayacaktır.. İktidarcıların  kalemi kılıç olacaktır.. Dayanmak için, çelik gibi sinir ister.. Sabır ister.. Bu açıdan işleri zor..

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Kolay yanı da şu..

BİR: Akşener’e vuruldukça güçlenecek..

İKİ: İktidar partisinin gölgesinden kurtulmak isteyen milliyetçi/muhafazakar kadroların gideceği adres olacak..

Mehmet Tezkan’ın yazısı

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