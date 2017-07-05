Mehmet Tezkan: Akşener’e vuruldukça güçlenecek

İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı veriler, Suriyeli mültecilerin suça karışma oranlarının bazı haberlerde ve sosyal medyada yansıtılmak istendiği kadar yüksek olmadığını ortaya koydu. Suriye iç savaşının başlamasından bu yana ‘açık kapı’ politikası uygulayan Türkiye’ye gelen Suriyeli mültecilerin sıklıkla suça karıştıkları, dilencilik yaptıkları iddia ediliyor. Son olarak Ankara’da beş yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz edildiği söylentisi üzerine […]