Mehmet Tezkan: AKP’nin mucizesi burada, kendi yaptığına bile muhalefet ederek oy topluyor

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Ankara’nın yeni başkanı geçen gün CNN Türk’e çıktı.. Öyle sözler söyledi ki..

Zannedersin ki; Ankara’nın anahtarını daha dün almışlar..

Reklam

Yeni başkan 24 yılı yok saydı ve başladı verip veriştirmeye..

Ankara’yı bu duruma kim getirdi? Rant uğruna o koca binaları kim dikti? 10 yumurtalık sepete 20 yumurtayı kim koydu?

Kendileri!.

Ama AKP’nin mucizesi burada.. Kendi yaptığına bile muhalefet ederek oy topluyor..

İstanbul için de benzer durum var..

Kente ihanet edildi diyorlar? Eden kim? 24 yıldır İstanbul’u kim yönetiyor?

Mehmet Tezkan’ın yazısı