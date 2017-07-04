Mehmet Tezkan: AKP tabanı yürüyüşe nasıl bakıyor?

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CHP Lideri adalet yürüyüşüne katılanları dün uyardı..

‘Ne yaparlarsa yapsınlar alkışla cevap verin’ dedi ve ekledi; ‘biz bir dava için, huzur için yürüyoruz’

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Dava ne?

Daha fazla adalet!.

Adil yargı..

Adil yargılanma..

Keşke iktidar partisi de ilk günden karşı çıkmasaydı..

Keşke yürüyüşe karşı pozisyon almasalardı..

Keşke uzun yürüyüşü CHP’nin yürüyüşü görmeselerdi..

Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer de aynı düşüncede..

Habertürk’teki yazısında; ‘Bu olay karşısında AK Parti’nin tutumu geçmişin mağdur ve mazlumunu hiç yansıtmıyor’ demiş ve sormuş: ‘Bu tecrübeye rağmen niyet okumak, “Adalet” diyen herkesi teröristlerle ve darbecilerle aynı cepheye itmek, eylemi küçümsemek ve itibarsızlaştırmaya çalışmak nasıl yorumlanmalı?’

AKP tavanının adalet yürüyüşüne nasıl baktığını biliyoruz.. Peki, AKP tabanı nasıl bakıyor?

Merak edilen bu..

Tabanın bakışı, tabanın tavrı..

Mehmet Tezkan’ın yazısı