Mehmet Tezkan: Adil Öksüz yeni ‘Yeşil’ mi?

…Adil Öksüz, sırra kadem bastı..

Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım gibi.. Yeşil denmesinin nedeni, operasyonlarda PKK’lı gibi giyinmesi, ayırt edilmek için de yeşil fular takması..

O 1990’lı yıllarda gündemdeydi.. İstihbaratçı ve tetikçi olduğu söyleniyor.. Birçok siyasi suikastın arkasındaki isim olduğu iddia edildi.. Musa Anter’den Cem Ersever’e, Behçet Cantürk’ten Tarık Ümit’e kadar birçok cinayeti işlediği söylendi ama kanıtlanmadı..

Susurluk raporuna girdi.. Yeşil adı giderek efsaneleşti.. Susurluk çetesi Yeşil adını kullanarak haraç topladı.. Yeşil en son 1996 yılında Şam’da görüldü..

Sonrası yok.. Sırra kadem bastı..

Adil Öksüz darbe girişiminden altı gün sonra ABD İstanbul Konsolosluğu tarafından aranıyor.. Aranma nedeni; Emniyet’in talebiyle ABD vizesinin iptal edildiğinin kendisine bildirilmek istenmesi..

Cep telefonundan aranıyor.. Adil Öksüz sırra kadem bastıktan sonra cep telefonu iki kez sinyal veriyor.. Biri Mersin’den, öteki Sakarya’dan.. Harekete geçiliyor ama bulunamıyor..

Yeşil öldü mü yaşıyor mu bilinmiyor.. Adil Öksüz de öldü mü kaldı mı bilinmiyor..

Yeşil 21 yıldır sır..

Öksüz 8 aydır sır..

Adil Öksüz ‘yeni Yeşil’ mi sorusunu sormamın nedeni bu..

Mehmet Tezkan’ın yazısı