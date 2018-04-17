Mehmet Tezkan: ABD, ‘Fırat’ın doğusu benim’ dedi

Son operasyon kalıcı olacaklarının ilanıydı.. İngiltere ve Fransa’yı oyuna sokan, Almanya’nın desteğini alan ABD, bir gecede 240 milyon doları boşunu harcamadı..

Tanesi 1.6 milyon dolar olan Tomahawk füzelerini sadece Şam’ı cezalandırmak için atmadı..

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Fırat’ın doğusu benim dedi..

Diyeceksiniz ki; bu senin yorumun.. Hayır, değil.. ABD açıkladı.. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Haley şu üç şey gerçekleşmeden Suriye’den çıkmayacaklarını söyledi ve sıraladı..

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BİR: Kimyasal silah kullanımına izin veremeyiz. Bunun için mücadele edeceğiz.

İKİ: DAEŞ’in tamamen yenilmesi gerekir..

ÜÇ: İran’ın bölgeye hâkim olmadığından emin olmalıyız.

Üç gerekçe Amerikan askerinin Suriye’den çıkmayacağının resmen ilanı.. Neden mi? Kimyasal silahla mücadele.. Şam yönetiminin elinde var mı yok mu, günün birinde kullanır mı kullanmaz mı? Ya ABD bölgeden çekildiğinde kullanırsa!.

O zaman.. Amerikan askeri kalmalı..

Mehmet Tezkan’ın yazısı