Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Tezkan: ABD, ‘Fırat’ın doğusu benim’ dedi

Share2
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 2

 

Son operasyon kalıcı olacaklarının ilanıydı.. İngiltere ve Fransa’yı oyuna sokan, Almanya’nın desteğini alan ABD, bir gecede 240 milyon doları boşunu harcamadı..

Tanesi 1.6 milyon dolar olan Tomahawk füzelerini sadece Şam’ı cezalandırmak için atmadı..

Reklam

Fırat’ın doğusu benim dedi..

Diyeceksiniz ki; bu senin yorumun.. Hayır, değil.. ABD açıkladı.. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Haley şu üç şey gerçekleşmeden Suriye’den çıkmayacaklarını söyledi ve sıraladı..

Reklam

BİR: Kimyasal silah kullanımına izin veremeyiz. Bunun için mücadele edeceğiz.

İKİ: DAEŞ’in tamamen yenilmesi gerekir..

ÜÇ: İran’ın bölgeye hâkim olmadığından emin olmalıyız.

Üç gerekçe Amerikan askerinin Suriye’den çıkmayacağının resmen ilanı.. Neden mi? Kimyasal silahla mücadele.. Şam yönetiminin elinde var mı yok mu, günün birinde kullanır mı kullanmaz mı? Ya ABD bölgeden çekildiğinde kullanırsa!.

O zaman.. Amerikan askeri kalmalı..

Mehmet Tezkan’ın yazısı

Share2
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 2

SON HABERLER

‘FETÖ’cüyüm diyerek kandırdığı eşinden boşanan işadamı hakkında suç duyurusu

Eşi işadamı Hayri Uğur’un, sevgilisiyle evlenebilmek için “FETÖ’ye himmet verdim. Tutuklanabilirim” diye kandırarak boşandığı kadın hukuk mücadelesine başladı. Hepşen Uğur, eski eşinin ‘dolandırıcılık’, ‘güveni kötüye kullanma’, ‘sebepsiz zenginleşme’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘hileli davranışlarla evlilik birliğini sonlandırma (boşanma)’ yargılanmasını istedi. 

Gözaltına alınan Boğaziçili: Otopark işkencehaneye döndü

Boğaziçi Üniversitesi’nde ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı protesto eylemi sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘terörist’ ve ‘vatan haini’ diyerek hedef gösterdiği öğrencilerden biri “Kuzey Kampüs’ün karşısındaki otopark işkencehaneye döndü, gözaltına alınmadan önce oraya götürülüyorsunuz, orada dayak yiyorsunuz” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...