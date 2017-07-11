Mehmet Tezkan: 15 Temmuz’a sadece darbe girişimi dersek doğru tahlil yapamayız

15 Temmuz’a sadece darbe girişimi dersek doğru tahlil yapamayız..

Bir kere..

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Darbe girişimi değil, özel kuvvetleri kullanarak iç savaş çıkarma girişimiydi..

Şeytanın son hamlesi!.

250 şehidimiz var.. Üzülüyoruz, keşke olmasaydı diyoruz.. Ama bir yer de iyi ki oldu da diyoruz..

Devletin içindeki şeytan çıktı..

Düşünün devletin içindeki şeytan kendini beş yıl, on yıl daha gizleseydi ne olurdu?

Büyük ihtimalle..

Devlet şeytanlaşacaktı!..

15 Temmuz’u ben böyle okuyorum.. Devletin içinden şeytanın çıktığı gün diyorum..

Mehmet Tezkan’ın yazısı