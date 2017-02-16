Mehmet Tezkan: 15 Temmuz 2016 günü, 15.30-21.30 arasında neler olduğunu rapora yazabilecekler mi?

Bence, Darbe Komisyonu Başkanı rapora ne yazacağını bilemediği için raporu yazmıyor veya yazdırmıyor!.

Bu ne demek?

Darbeyi araştırıyorlarmış gibi yapıp araştırmadılar demek..

Darbe komisyonu üyeleri o gece Genelkurmay Karargâhı’nda ne yaşandığını biliyor mu?

Hayır..

Bilmelerine imkân yok..

Darbenin iki kilit ismi Genelkurmay Başkanı ile MİT Müsteşarı..

İkisini de dinlemediler..

İkisinin baş başa geçirdiği saatler hakkında en küçük bilgimiz yok.. Darbenin o altı saati hâlâ karanlık..

Sorum açık ve net..

15 Temmuz 2016 günü, 15.30-21.30 arasında neler olduğunu rapora yazabilecekler mi?

Cevap hayırsa o raporu hiç yazmasınlar..

Mehmet Tezkan’ın yazısı