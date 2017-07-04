Mehmet Tez: Yeni Beyoğlu’nun ortaya çıkmasına izin vermek için kenara çekilmemiz lazım

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Bugün Beyoğlu’nun durumu haliyle, oradan bir dönem yolu geçmiş herkesi ilgilendiriyor, endişelendiriyor. Ben de dahil birçok yazar çizer, elinden geldiğince bu endişeleri dile getiriyor, uyarıyor, çözüm önerileri sunuyor. Ancak Beyoğlu biz bunları yazıp çiziyoruz diye değişmez. Yeniden canlanmaz.

Yeniden küllerinden bu sebepten doğmaz. Planlı programlı hiçbir şey ne olursa olsun en iyi niyetli plan/uygulama dahi tepeden inme olduğu sürece (ki bu plan/uygulamanın doğasıdır) başarısız olmaya mahkumdur. Bizim, herkesin, artık eski Beyoğlu’nun canlandırmak, geri getirmek yerine yeni Beyoğlu’nun ortaya çıkmasına izin vermek için kenara çekilmemiz lazım. Plan bittiği anda gerçek hayat başlayacaktır.

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O hayat Beyoğlu’nu ya bitirir, ya da yeniden canlandırır. Bilemiyoruz. Yaşama ihtimali daha fazla çünkü bugüne kadar hep böyle olmuş.

Parantezi şöyle kapatmak isterim. Beyoğlu’nu “müşteri”ler değil gerçek insanlar yaşatacak ve o “gerçek” insanlar henüz ortalıkta yoklar. Ya da basında yer almadıklarından- henüz kadrajımızda değiller. Bir yerlerde bir şeyleri değiştiriyorlar ama bizim bundan en son haberimiz olacak. Çünkü gelişmelerden en son basının haberi olur.

Mehmet Tez’in yazısı