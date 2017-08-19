Mehmet Tez: Müzikseverler ve müzisyenler kendi yollarını buluyor, festivaller yaşamaya devam ediyor

Nilüfer Müzik Festivali, 10-13 Ağustos tarihlerinde Bursa’da, Nilüfer Belediyesi tarafından “birlikte güzel” sloganıyla gerçekleştirildi. Yer Balat Atatürk Ormanı’ydı.

Sanırım uzun zamandır bu kadar güncel, kendi alanında popüler alternatif isimleri hep bir arada izlemek müzikseverler için mümkün olmamıştı.

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Festival hakkında biraz bilgi vermek isterim. Avrupa Festivaller Birliği “YOUROPE”a Türkiye’den üye olan tek kamplı festival. Üç sahnede konserler gerçekleşiyor. Ayrıca atölyeler, oyun alanı, tasarım stantları var. 260 dönümlük bir ormanlık alanda kamplı ve kombine toplam 100 bin kişiyi geçmiş dört günde. Bu festival umarım ki kurumsallaşır ve yıllar boyu devam eden bir etkinlik olur.

İstanbul’da artık bu tip bir etkinlik kalmadı. Bursa bayrağı devralmış gibi duruyor. 26 Ağustos’ta da sadece yerli dev isimlerin katılımıyla Zeytinli Rock Festivali, Balıkesir’in Zeytinli sahilinde gerçekleşecek, onu da unutmayalım.

Müzikseverler ve müzisyenler kendi yollarını buluyor, festivaller şu veya bu şekilde, nerede hayat bulurlarsa yaşamaya devam ediyor. Özellikle İstanbul dışında yerel profili çeken, çevreden de ilgi gören etkinlikler heyecan verici.

Mehmet Tez’in yazısı