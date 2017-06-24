Mehmet Tez: Gelecekte hayatımız Jüpiter’de krater manzaralı kolonilik arsalar şeklinde geçecekse çok sıkıcı

1000 yıl içinde yerleşecek yeni bir gezegen bulmazsak neslimiz tükenecek diyor Hawking. Elbette “Daha 1000 yıl var, acele işe şeytan karışır” dediğinizi duyuyorum ben. Ama bu son konferansta karamsarlığının dozunu artırmış. Süreyi 100 yıla çekmiş. “Bu insanlık böyle giderse 100 yılda dükkanı kapatırsınız” diyor. Öngörülerine göre 30 yıl içinde Ay’da bir üs kurulacak. 50 yıla kalmadan insanoğlu Mars’a ayak basacak.

Bilim hesap kitap yapmayı yeni bitiriyor ve bu seviyelere daha yeni geliyor. Ama müziğin böyle bir sorunu yok. Müzisyenler Ay’a üs kurdu, uzayda istasyon açtı, Mars’a çoktan gitti. Hawking’e bütün karamsarlığına rağmen teşekkür etmem lazım çünkü bana durduk yere bir sürü güzel şarkıyı hatırlatma fırsatı verdi.

Gelecekte hayatımız Mars’ta merkez uzay üssüne iki dakika uzaklıkta eşyalı koloni, Jüpiter’de krater manzaralı kolonilik arsalar şeklinde geçecekse çok sıkıcı. İyi ki müzik var da biraz hayal kuruyoruz, neşemizi buluyoruz.

Mehmet Tez’in yazısı