Mehmet Tez: Bugün Z kuşağına dokunabilen başka bir büyük isim yok

Herkes yazıp çiziyor, herkes anlamaya çalışıyor. Neden Billie Eilish bu yıl Grammy’lerde bütün ödülleri aldı? Kaçıranlar için özet geçeyim. Eilish 4 büyük ödülü aldı. Yılın şarkısı, yılın kaydı, yılın albümü ve en iyi sanatçı. Kardeşi ve prodüktörü Finneas ise yılın prodüktörü ödülüne layık görüldü. Hatırlatmak isterim Eilish 18 yaşında. Grammy ödülleri tarihinde bu kadar genç bir ödül sahibi.

Ödülü aldıktan sonra Eilish, “Depresyonla ilgili şarkılar yaptık ve bize bu ödülleri verdiler” dedi. Şaşkındı. Aşktan falan bahsetmiyordu. Sarkazm, kara mizah, sinizm ne ararsanız var. Karanlık bir gelecekten bahsediyor, hiçbir şeyden zevk almıyor. Eilish’in şarkıları klasik ergen şarkılarına benziyor ama konteksti iyi okursak farkını anlayabiliriz.

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Bugün Z kuşağına dokunabilen başka bir büyük isim yok. Onun için Eilish değerli.

Mehmet Tez’in yazısı