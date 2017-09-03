Mehmet Tez: Bayram çok ‘uncool’, peki tamam

Anneanneme yemeğe gidilir. Bütün aile sofranın başına oturur. Beş vakit namaz kılan anneannem bayram şerefine bir duble rakısını koyar, kadehi kaldırır ve yemek başlar.

Başta kurban eti ve pilav, çeşit çeşit yemek olurdu sofrada. Ama kare tepsiye özenle döşenmiş ıspanaklı, beyaz peynirli ve kıymalı anneanne böreğinin tadı hala damağımda benim. İşin ilginci benim bildiğim tanıdığım herkes, akrabalar, komşular sabah bayram namazına gider, sonra da kurban keserdi o zaman.

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Herkes kurban kessin demek istemiyorum ama şunu hatırlatmak istiyorum: Bayramlar, birtakım çevrelerin ve belli bir tip insanın tapulu malı değildi. Her kesimde, o kesimin kendi meşrebine göre yaşanıyordu. Ve herkes içkisini de içerdi, namazını da kılardı. Kimse kimseye karışmaz kimse kimseyi yargılamazdı. Yargılasa da bunu varoluşsal bir sorun ya da bir savaş haline getirmezdi. Dine olan saygısından ramazanda rakı içmeyip birayla yetinen komşumuz vardı. Kendince saygılıydı ramazana. Kimse de kapısına dayanıp onu linç etmeye kalkmıyordu. Nerede o eski bayramlar diye aradığım bayramlar değil aslında.

O günkü uygar insanları, nesli tükenen bu medeni zihniyetimizi özlüyorum. “O yoktu bu yoktu her şey çok ilkeldi.” Böyle deniyor. Tamam da zihniyet ileriydi. Şimdi bayramları belli bir kesime terk ettik. Sırtımızı döndük, long weekend’lerimizin “perşembeyi cumayı da izin alırsak” hesaplarının peşindeyiz. Bayram çok “uncool”. Peki tamam.

Ama söyleyin, hayat böyle daha mı güzel oldu? Her şey yolunda mı? Keyifler gıcır mı? Bu sembolizmin altını herkes kendince doldursun artık.

Mehmet Tez’in yazısı