Mehmet Şimşek doğruladı: Türkiye’nin dış borcu 453 milyar dolar

Geçtiğimiz haftayı 4.65 lira seviyesinden kapatan dolar kuru için konuşan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek “Dolar şu anda kontrol altında” dedi. Şimşek Türkiye’nin dış borç rakamına ilişkin verilen ‘453 milyar dolar’ rakamını doğruladı.

‘Komplo teorisine sığınmıyorum ama…’

Kanal 7’de yayınlanan Başkent Kulisi programına katılan Şimşek, yurt dışından kaynak akışının başladığını belirtirken Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte uluslararası yatırımcılarla yaptıkları görüşmelerle ilgili bilgi de verdi: “Para politikasından güçlü bir adım attık, iletişim tarafını güçlendirdik. Londra’da çok faydalı görüşmeler yaptık. Bunun arkasından Fitch, 25 Türk bankası ile ilgili açıklama yaptı, daha sonra Moody’s Türkiye’nin kredi notunu izlemeye aldığını açıkladı. Ben komplo teorilerine sığınmıyorum. Ama her şey ortada”

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Dolarla ilgili dış etkenleri anlattı

Şimşek cuma gününü 4.65 liradan kapatan dolar kurunun artması ile ilgili “Dolar şu anda kontrol altında. TL’deki değer kaybının iç ve dış boyutu var. Dış boyutta üç temel trend var. ABD doları tüm para birimlerine karşı değer kazandı. İkincisi, faizler küresel olarak artıyor. Üçüncü faktör ise petrolün bir anda 80 dolara çıkması” diye konuştu.

‘Piyasalar seçime olumlu tepki vermişken…’

Enflasyon ve cari açığın düzelmekte olduğunu dile getiren Şimşek olumlu gelişmeleri şöyle sıraladı: “Turizm şahlanmış durumda. İç talepte daha makul bir seviyede gidecek. Bu cari açık ve enflasyon yaratmıyor. Bu ekonomide her şeyin rayına oturacağını görüyoruz. Para politikasında sadeleşme sağlandı. Maliye politikasına yönelik endişeler yersiz. Bizim geçmişimiz belli. Biz mali disiplini yine devam ettireceğiz. Yapısal reform ayağında ise uzun bir süredir zaten yapıyoruz. Seçim kararı aldıktan sonra piyasalar olumlu tepki vermişken bir kuruluş notumuzu düşürüyor. Biz takdiri halkımıza bırakıyoruz.”

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453 milyar dolar rakamı doğru

Soru üzerine Türkiye’nin, kamu ve özel sektör dahil, toplam borcunun 453 milyar dolar olduğu bilgisinin doğru olduğunu belirten Mehmet Şimşek şöyle devam etti: “Çok teşekkür ediyorum. Rakamları ortaya koyalım. En büyük resimden başlayalım. Türkiye’nin bütün borcu, içeriye dışarıya, vatandaşın, bankaların, reel sektörün ve devletin, milli gelire oranı yüzde 142. Biz benzer gelişmekte olan ülkelerde bu oran yüzde 211. Dolayısıyla Türkiye gelişmekte olan ülkeler arasında en az borcu olan ülkeler arasında. Bunlar resmi, IMF’nin resmi sitesinden bulabilirsiniz.”