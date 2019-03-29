Mehmet Şeker: Ya güçlü bir hamle dönemi, ya da gerginlik dolu bir dönem olacak

Yarından sonra dananın kuyruğu kopacak. Bu seçim çok önemli. Diyebiliriz ki hiçbir seçim bunun kadar önemli değil. Öncekiler geçti gitti, gelecektekiler henüz gelmedi. Geride kalan seçimlerin sonucunu değiştiremeyiz, bugün itibariyle gelecektekilerle ilgili plan yapmak bile zor. Arada uzun bir boşluk var.

Şimdiye kadar pek rastlanmayan şekilde dört buçuk yıl seçimsiz geçecek. Daha önce neredeyse her yıl bir seçim veya referandum yaptık. Sandıktan çıkacak karar, önümüzdeki bu uzun süreyi etkileyecektir muhakkak. Ya güçlü bir hamle dönemi yaşayacağız. Yahut gerginlikle dolu bir dönem.

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Mehmet Şeker’in yazısı