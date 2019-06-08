Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Şeker: Bir bayramı daha küslükle geçirenlere yazık

“Dağ ne kadar yüce olsa, bir kenarı yol olur” der Erzurum türküsü.

Hayatta aşılmayacak engel yoktur mu demek istemektedir?

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Düşünmek gerekir.

Sonrasında, bayramda dostla düşmanın bir olacağını söyler ki bu barışmak gerektiğine işarettir. Dostu düşmanla bir tutmak değildir kast edilen, tam tersi.

Bir bayramı daha küslükle geçirenlere yazık.

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İçinde küslük taşımak, sırtında ağır bir yük taşımaktan daha zor.

Bekle ki iki ay on gün daha geçsin, Kurban Bayramı gelsin.

Emrah’ın dediği şekil…

Bu bayram olmazsa, Kurban’a kalsın.

Mehmet Şeker’in yazısı

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