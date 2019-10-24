Mehmet Özyazanlar: Yüksek futbol sevgisine ve genç nüfusa karşın yeni oyuncular yetiştirmiyoruz

Fatih Terim daha şimdiden, önümüzdeki sene yeni bir takım kurmaları gerektiğinden söz ediyor mesela. Yeni takım derken, elbette yapılacak yeni transferleri kastediyor. Transfer dışındaki yol ve yöntemlerle sağlam bir takım kurulabileceğine inanan pek kimse kalmadı artık. Kulüplerin ekonomik durumunun, pahalı transferler yapılmasına imkan vermediği bilindiği halde…

Transfere bu denli bağımlı olmak, bilgi ve emek konusundaki eksikliğimizin, geride kalmışlığımızın göstergesi. Ülkedeki yüksek futbol sevgisine ve yoğun genç nüfusa karşın yeni oyuncular yetiştirememek, kulüpler ve teknik direktörler için utanma sebebi olmalı…

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Mehmet Özyazanlar’ın yazısı