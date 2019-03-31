Mehmet Özhaseki: Söylenecekler söylendi, sonuca herkes saygı duymalı

Cumhur İttifakı’nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AKP’li Mehmet Özhaseki, Ankara’da oyunu kullandı. Özhaseki, “Ortaya çıkacak sonuca herkesin saygılı davranması icap ediyor” dedi.

Fotoğraf: DHA

Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki, kızı Zeynep Özhaseki Yurt ve damadı Mehmet Salih Yurt ile birlikte Beştepe’deki Sofuoğlu İlkokulu’ndaki 1031 no’lu sandıkta oyunu kullandı. Özhaseki, oyunu kullandıktan sonra sandık şunları söyledi:

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“Bugün ülkemiz için güzel bir gün olacak. Önemli bir gün diye düşünüyorum. 3 aydır bütün aday arkadaşlar kampanyalarını sürdürdüler. Kaza bela olmadan, bir sıkıntı doğmadan olgunluk içinde kampanya dönemini atlattık. Keşke bazı üzüldüğümüz şeyler olmasaydı diyoruz; ama yine de herhangi bir yerde bir çatışma olmaması, kan akmaması, kimsenin burnunun kanamaması en önemli şey olarak görüyorum. İnşallah ülkemizde bundan sonra da sonuna kadar bu olgunluk içinde seçimler yapılır. Şimdiye kadar herkes söyleyeceklerini söyledi, bundan sonra ortaya çıkacak sonuca herkesin saygılı davranması icap ediyor. Takdir milletin. Millet ne derse o olur. Ankara’mız için de ülkemiz için de hayırlısı olsun diye dua ediyorum.”

Sonuçları AKP Genel Merkezi’nde takip edeceğini söyleyen Özhaseki, seçim çalışmaları sırasında beş kilo verdiği hatırlatılan, “Keşke daha fazla verebilseydik” diye konuştu.