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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Öz: Soğuk havada da spor yapılır!

Havanın soğuk olması antrenmanlara ara vermeniz gerektiği anlamına gelmiyor. Egzersiz öncesi iyice ısındığınızdan, sıkıca giyindiğinizden ve tavsiyelerimize uyduğunuzdan emin olmanız yeterli.

ISINMA SÜRENİZİ ARTTIRIN

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DOĞRU ŞEKİLDE KAT KAT GİYİNİN

BAŞINIZI KAPATMAYI UNUTMAYIN

GÜNEŞ KORUYUCU KULLANIN

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İki faktör çok önemli: Rüzgârın soğukluğu ve dışarıda kalmayı planladığınız süre… Rüzgârın soğutma etkisi – 7 derecenin altına düştüğünde dışarıda geçireceğiniz süre kısa bile olsa cildinizin açıkta kalan kısımları soğuk ısırığı (soğuk yanması) riski altında olacak. Rüzgârın soğutma etkisi düştükçe bu risk artar. Hava sıcaklığı -17 derecenin altındaysa ya da rüzgârın soğutma etkisi aşırıysa antrenmanı iptal edin.

Mehmet Öz’ün yazısı

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