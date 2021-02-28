Mehmet Öz: Kendimize vakit ayırmak aslında çok kolay

Pek çok insan daha mutlu ve sağlıklı bir yaşam için kendine daha çok vakit ayırmak istiyor ama başaramıyor. Üstelik kişisel vakit yaratmanın pahalı olduğuna inanıyor. Bu doğru değil. Çünkü gün içinde sadece 10 dakikada, para harcamadan yapabileceğiniz kişisel rutinler, aktiviteler var. Asıl hedef zihniniz ve bedeninize dönüp bakmak için zaman yaratıp size keyif veren şeyleri belirleyebilmek…

(…) Rizzo, planlamaya gerçekten size iyi gelen şeyleri listeleyerek başlamayı öneriyor. Ve gün içinde bunlara yer açmanın yolunu bulmayı… Örneğin, sakin bir ana ihtiyaç duyuyorsanız, alarmınızı uyuma saatinizden 5-10 dakika erkene kurun, dinginliğin tadını çıkarın.

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Nelerin gereksiz yere vaktinizi aldığını bulun. Bazı işlere hazırlık için geçirdiğiniz vakti sevdiğiniz şeyleri yapmak için kullanın. Rizzo, işe giderken harcadığınız sürede sevdiğiniz bir podcast veya müziği dinlemek gibi basit yöntemler öneriyor.

Dikkat etmeniz gereken en önemli şey, size iyi hissettirip hissettirmediği. Neşe ve yaratıcılık sunan şeyleri düşünün.

Mehmet Öz’ün yazısı