Mehmet Öz: Daha keyifli sabahlar için reçetemiz burada

Sabahları zor uyanıyor, enerjik hissetmekte zorlanıyor musunuz? Uykunuz size yetmiyor mu? Daha keyifli sabahlar için reçetemiz burada.

Atalarımız doğru söylüyor: Erken kalkan yol alır. İşte kanıtı: Amerikan psikoloji dergisi ‘Emotion’da yayımlanan bir çalışmaya göre sabah erken uyananlar gece geç yatanlara oranla daha mutlu. Ancak sabahları mutlu uyanmak kolay değil. Eğer yataktan söylenerek kalkıyorsanız bu saydığım rutinlere göz atın.

Güne daha kolay başlamanın en iyi yolu geceden başlayan sağlıklı alışkanlıklarınızın olmasıdır. Uyumadan en az 3 saat önce kafein, alkol ve şekerli yiyecek-içecekleri tüketmeyi bırakın. Bu, geceleri tuvalete kalkma sayınızı da azaltmanıza yardımcı olacak. İyi bir gece uykusu sabah daha tazelenmiş ve güne hazır uyanmanıza yardımcı olur.

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Mehmet Öz’ün yazısı