Mehmet Öz: COVID-19’la mücadele ederken edinmeniz gereken üç destek

Oksijen ve nabız ölçer: Artık her yerde bulabileceğiniz bu küçük cihazı parmağınıza takarak kalp atışınızı ve oksijen seviyenizi ölçebilirsiniz. Bu ölçümleri yapmak çok önemli çünkü COVID-19 sırasında nefes darlığı yaşamasanız bile oksijen seviyeniz düşebiliyor. Yani oksijen seviyenizin düştüğünün farkına varamayabilirsiniz.

Reçetesiz satılan ilaçlar: Reçetesiz satılan bir öksürük ilacıyla öksürüğünüzü rahatlatabilirsiniz. COVID-19 kaynaklı öksürük kuru ve balgamsız olacağı için ‘dekstrometorfan’ içeren ilaçları sormalısınız. Vücut ağrıları veya ateşiniz için ‘ibuprofen’ veya ‘parasetamol’ yardımı alabilirsiniz.

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D vitamini: D vitamini koronavirüs hastalarının yoğun bakım servisine kaldırılma riskini önemli oranda düşürüyor. D vitamininin asıl kaynağının güneş olduğunu biliyoruz ancak kış aylarında yeteri kadar güneş ışığı alamadığımızdan ve bu sırada cilt kanseri konusunda dikkat etmeye devam etmemiz gerektiğinden D vitaminini besinlerden alabiliriz. Somon, tonbalığı, tatlı su çipurası gibi balıklar iyi birer kaynaktır. Mantarda da oldukça iyi oranda D vitamini bulunur. Günlük balık yağı takviyeleri almak da iyi bir çözüm.

Mehmet Öz’ün yazısı