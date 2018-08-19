Mehmet Övür: MKYK’da değişim beklentileri karşılamıyordu çünkü çok sayıda eski siyasi aktör yerini koruyordu

50 kişiden oluşan MKYK listesinde 29 yeni isim vardı. Bu beklenene yakın yüzde 60’lık bir değişimdi ama yine de beklentileri karşılamıyordu.

Çünkü çok sayıda eski siyasi aktör yerini koruyordu.

Buradan nasıl bir MYK çıkacağını yakında göreceğiz ama daha çok merak edilen bu kadroyu, AK Parti tabanının nasıl karşılayacağı ve yeni bir motivasyon kaynağı olarak görüp görmeyeceği.

Dahası bu kadroyla o çok sözü edilen “metal yorgunluğu” giderilebilecek mi? Ya da 24 Haziran seçimlerinde partinin oy kaybetmesine yol açtığı söylenen ve Başkan Erdoğan’ın da sık sık, “tevazuu kaybetme” olarak nitelendirdiği partiyle sokak arasında duvar oluşturan yöneticilerdeki “kibir” giderilmiş olacak mı?

Bütün bunların cevabını yeni parti yönetimi açıklandığında ve yerel seçim sürecinde teşkilatların performansında göreceğiz…

Aslında AK Parti, kurulduğu günden bu yana karşılaştığı bütün krizleri doğru yöneterek ve siyaset üreterek bugünlere geldi. Bu nedenle hâlâ Türkiye’nin en dinamik ve en değişimci partisi…

Mahmut Övür’ün yazısı