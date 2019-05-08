Mehmet Ocaktan: YSK, AK Partiye ve demokrasiye tuzak kurdu

36 günlük bir belirsizlikten sonra nihayet Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul seçimini iptal etti. İstanbul seçmeni duygusal anlamda yaşadığı bunca eziyetin ve yorgunluğun ardından böyle bir iptal beklemiyordu.

Artık sokaktaki insan bile biliyor ki bu kararla Türkiye’de hukuk iptal edilmiştir ve demokrasi ağır yaralıdır. Ancak benim bu süreçte anlamakta zorluk çektiğim; AK Parti’nin neden böyle bir sonuçtan mutlu olduğudur… Ne yalan söyleyeyim YSK’nın iptal kararını duyar duymaz, “Eyvah YSK AK Parti’nin ve demokrasinin altını oyuyor” diyerek hayıflandım.

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Şunu açık yüreklilikle ifade edelim, bu karar AK Parti’yi millet nezdinde çok zor bir durumda bırakmıştır.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı