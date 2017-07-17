Mehmet Ocaktan: Yeni FETÖ musibetlerine maruz kalabiliriz

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Oysa FETÖ vakası asla istisnai bir durum değildir. Eğer gerek hukuksal, gerekse devleti yeniden organize edecek kriterler anlamında bir zihniyet değişimini gerçekleştiremezsek, korkarım önümüzdeki on yıllar içinde şekilleri farklı da olsa yeni FETÖ musibetlerine maruz kalabiliriz.

Daha açık bir ifadeyle söylemek gerekirse, bürokrasinin dizaynında ehliyet ve liyakati temel kriter haline getiremezsek, geçmişte FETÖ’nün kendi adamlarını sıralı mayınlar halinde devlete yerleştirmesi gibi, bugün de dini kimliklerini liyakatin önüne taşıyan farklı gruplar rahatlıkla devleti ele geçirebilirler. Olup bitenlere dikkatle baktığımızda, şimdiden bu tür tehlikeli emarelerin ortaya çıkmaya başladığını rahatlıkla görebiliriz.

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Hemen belirtelim, eğer yaşadığımız FETÖ musibetine rağmen devleti hala ‘ağzı dualı’, ‘alnı secdeli’ kriterlerle dizayn etmeye devam edeceksek milletin emeklerine yazık etmiş oluruz.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı