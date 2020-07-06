Mehmet Ocaktan: Umarız Ankara yapay zeka çağında, ülkeyi koruyorum diye bizi Taliban çağına geri götürmez

Geçmişte 28 Şubat’ın ürünü olan Anasol-M hükümeti döneminde adeta bir yasaklar manzumesinden oluşan RTÜK yasasının içine ‘interneti denetleme’ maddesi sokuşturularak Meclis’ten geçirilmiş ve ‘bilgi çağı’na savaş açan bir gericiliğe imza atılmıştı. Neyse ki dönemin cumhurbaşkanı Necdet Sezer yasayı veto ederek Türkiye’yi dijital çağın Talibanlarının yarattığı o ayıptan kurtarmıştı.

Eğer 21. Yüzyılda sonunda dönüp dolaşıp yine bir ‘dijital mürtecilik’ iklimi yaratacaksak, doğrusu bu Türkiye’ye büyük bir haksızlık olur.

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Umarız Ankara yapay zeka çağında, ülkeyi ‘dahili ve harici bedhahlar’dan koruyorum diye bizi heykel kıran Taliban çağına geri götürmez…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı