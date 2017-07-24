Mehmet Ocaktan: Türkiye, Almanya ile ilişkilerini iyi tutmak zorundadır

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Hiç tereddütsüz altını çizmekte yarar var; Türkiye, Almanya ile ilişkilerini iyi tutmak zorundadır, Berlin’in son günlerdeki tavırları canımızı sıksa da…

Almanya ile olan ticari kapasitemiz, NATO ortaklığımız, her ne kadar şu günlerde bir bakıma koma hali yaşansa da AB süreci, en önemlisi de bu ülkede sayıları üç milyonu aşan vatandaşımızın yaşıyor olması muvacehesinde bakıldığında eğer ilişkilerimizin bozulmaması gereken bir ülke varsa, bu kesinlikle Almanya’dır.

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Çünkü Almanya Avrupa’da en çok ihracat yaptığımız ülkelerin başında gelmektedir. Daha da önemlisi Almanya Avrupa Birliği’nin patronu konumundadır ve birlik içinde yer alan bütün ülkeleri etkileme kapasitesine sahiptir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı