Mehmet Ocaktan: Trump için yas tutmaktan vazgeçin artık, zor olsa da demokrasiye alışın

İktidara iliştirilmiş medyanın neden Trump’ın gidişi için karalar bağladığını doğrusu anlamakta güçlük çekiyorum. Demokrasi ve hukuk düşmanı bir ırkçının seçim kaybetmesi sizi neden bu kadar telaşlandırıyor ki…

Oysa telaşlanmanıza hiç gerek yok… Eli sopalı liderler görmeyi çok arzu ettiğiniz için, özellikle de Trump gibi Türkiye cumhurbaşkanına açıktan hakaret eden bir ırkçıyı sevmek özel zevkleriniz arasında yer alabilir, bu yüzden de demokratlara alışmak biraz zor olacak ama bir zahmet alışın artık…

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Her ne kadar sizin için demokrasiye alışmak biraz zaman alacak olsa da, bilmeniz gerekiyor ki Türkiye yeni dönemde demokratik değerleri önceleyen bir Amerikan yönetimiyle çalışmak zorunda. Nitekim Biden seçim zaferiyle ilgili yaptığı ilk konuşmada “Demokrasiyi yeniden inşa etme zamanı… Irkçılığı bitirme zamanı…” diyerek yeni dönemin yol haritasını net olarak ortaya koymuş oldu. Gördüğünüz gibi korkacak bir durum yok, zira demokratik değerler ve hukuk herkes için olduğu gibi sizin için de hayati bir ihtiyaç… Trump için yas tutmaktan vazgeçin artık, zor olsa da demokrasiye alışın…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı