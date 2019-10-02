Mehmet Ocaktan: Topluma musallat olan ‘maganda kültürü’nden kurtulmadan şefkatli olamayız

Hele hele son yıllarda topluma musallat olan ‘maganda kültürü’nden kurtulmadan merhametli ve şefkatli bir toplum asla olamayız. Elbette bütün bunlar umutsuz olmamızı da gerektirmiyor, ancak başta devleti yönetenler olmak üzere her birimiz kendi içimizde esaslı bir muhasebe yaparak hakkaniyetli bir tutum sergileyemezsek geleceğimiz adına umutlu olmamız da mümkün değildir.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı