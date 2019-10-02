Mehmet Ocaktan: Topluma musallat olan ‘maganda kültürü’nden kurtulmadan şefkatli olamayız

Hele hele son yıllarda topluma musallat olan ‘maganda kültürü’nden kurtulmadan merhametli ve şefkatli bir toplum asla olamayız. Elbette bütün bunlar umutsuz olmamızı da gerektirmiyor, ancak başta devleti yönetenler olmak üzere her birimiz kendi içimizde esaslı bir muhasebe yaparak hakkaniyetli bir tutum sergileyemezsek geleceğimiz adına umutlu olmamız da mümkün değildir.
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Erdoğan’dan Fırat’ın doğusuna harekat mesajı: Bekleyecek tek bir günümüz yok
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat’ın doğusuna harekat mesajı verdi: “Artık bekleyecek tek bir günümüz yok.”
Rapor: ABD’li çalışanlar CEO’larının yıllık kazancı için ‘bin yıl’ çalışmak zorunda
ABD’de Politika Çalışmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan bir rapora göre maaş farkının en yüksek olduğu 50 halka açık şirketin çalışanları CEO’larının bir yıllık gelirini kazanmak için bin yıl çalışmak zorunda.
Twitter yöneticisi Britanya ordusunun ‘enformasyon birimi’nde çalışıyormuş
Twitter’ın yöneticilerinden Gordon MacMillan’ın Birleşik Krallık ordusunda enformasyon savaşları biriminde yedek subay olarak çalıştığı ortaya çıktı.
HDP’li Leyla Güven hakkında fezleke hazırlandı
Diyarbakır’da, Büyükşehir Belediye Başkanı HDP’li Adnan Selçuk Mızraklı’nın görevden alınmasının ardından düzenlenen eylemde yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında fezleke hazırlandı.
İBB’den metrobüs sıkışıklığına dair açıklama: Ek metrobüs göndereceğiz
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Altunizade durağında yaşandığı bildirilen ancak kent genelinde de yaşanan metrobüs sıkışıklıklarına dair, her metrobüs seferi için Söğütlüçeşme’den üç boş metrobüsün Altunizade durağına gönderileceğini açıkladı.