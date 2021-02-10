Mehmet Ocaktan: Toplum Muharrem İnce’yi cumhur ittifakının ittifak defterine kaydedecektir

Elbette bir niyet okuması yapamayız, ama kabul etmek gerekiyor ki toplum hafızası ‘muhalefete muhalefet ederek’ yola çıkan Muharrem İnce’yi doğal olarak Cumhur İttifakı’nın ittifak defterine kaydedecektir, o her ne kadar ‘muhalefeti bölmek niyetinde değilim’ dese de…

Ayrıca açıkça ifade etmek gerekiyor ki İnce’nin ayrılış hikayesi pek de sahici gerekçelere dayanmıyor. Bir kere koalisyon ortakları muhalefeti hangi argümanlar üzerinden eleştiriyorsa, İnce de aynı argümanlarla muhalefete yükleniyor. İktidar, muhalefeti nasıl yerli ve milli olmamakla, ‘dış güçler’in uzantısı olmakla suçluyorsa, Muharrem İnce de aynı şekilde ‘ABD’den demokrasi dilenmekle’ suçluyor.

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı