Mehmet Ocaktan: Tabular ve korkular peşimizi bırakmıyor

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Özellikle eğitim ve kültür konusunda pek çok sorunumuz var.

Her gün oturup eğitimde neden dünya standartlarıyla yarışabilecek bir müfredat bile hazırlayamıyoruz diye yakınıyoruz. Zengin bir kültürel mirasın üzerinde oturmamıza rağmen neden dünya çapında pırıltılı bilim insanlarımız, mimarlarımız, müzisyenlerimiz, romancılarımız yok diye hayıflanıyoruz.

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Elbette bütün bunların eğitimde yaşadığımız kalite kaybıyla çok yakından ilgisi var. Her konunun özgürce tartışıldığı, bilim ve sanat alanında yeni gelişmelere ve arayışlara kapı aralayan bir eğitim sistemi inşa edemezseniz siyasetten ekonomiye, bilimden sanata kadar her alanda dünya ile yarışacak nesiller de yetiştiremezsiniz.

Maalesef yıllardır, hatta yüzyıllardır bazı korkularımız, tabularımız var, onları bir türlü aşamıyoruz.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı