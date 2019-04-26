Mehmet Ocaktan: Sonunda başladığımız noktanın bile gerisinde sislerle kaplı bir iklime geldik

Ancak devran döndü ve sonunda, başladığımız noktanın bile gerisinde sislerle kaplı bir iklime geldik.

Artık haktan, hukuktan, adaletten, kuvvetler ayrılığından bahsetmiyoruz, dahası bu kavramları dillendirenlere vebalı muamelesi uyguluyoruz.

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Türkiye’yi özgürlükler ve insan haklarında bir üst lige taşıma hayalini çoktan unuttuk, demokratik değerleri buzdolabına kaldırdık, bununla da yetinmeyip evrensel değerleri dillendirenleri ihanetle suçlar hale geldik.

Her türlü ayrımcılığı, ötekileştirmeyi, kutuplaşmayı ve gerilim politikalarını reddederek yola çıktık. Üstelik bunları büyük ölçüde hayata geçirerek kardeşliği ve barış iklimini tesis etmemize rağmen, şimdi muhalefet liderine linç girişiminde bulunanları neredeyse kahraman ilan etme noktasına geldik.

Ve en acısı da bütün iddialarımızı, söylemlerimizi AK Parti’nin genleriyle asla uyuşmayan ‘şoven’ bir dolaba kilitleyip anahtarı da başkalarına teslim ettik.

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı