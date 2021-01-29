Mehmet Ocaktan: Saadet camiasının bu intihar dalışına katılmak niyetinde olmadığı kesin

Asiltürk’ün hukukun üstünlüğü, özgürlük ve şeffaflık gibi ilkeleri var mıdır bilemem, ama Temel Bey demokratik değerler konusunda son derece hassas. Nitekim Karamollaoğlu önceki gün yaptığı açıklamada “Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı incitmek istemiyoruz” şeklinde zarif bir göndermede bulunarak dedi ki: “Gerçek dostlar birbirinin hatasının üstünü örten değil, uyarıda bulunup hatırlatma yapanlardır. Yanlışların ortadan kalkması için acı söylüyoruz. Saadet Partisi şahısları değil, ilkeleri konuşur.”

İşte tam da bu yüzden AK Parti-MHP-Perinçek gemisine Karamollaoğlu ile birlikte gitmek pek mümkün gözükmüyor. Muhtemelen Temel Bey’siz bir formül üretilecektir…

Reklam

Ama unutmamak gerekiyor ki, eğer bugün Saadet Parti’si siyasette önemli bir aktör haline gelmişse bu Temel Karamollaoğlu’nun eseridir. Muhtemelen Oğuzhan Asiltürk ömrünün sonbaharını AK Parti, Devlet Bahçeli ve Doğu Perinçek’e muhteşem bir kıyak çekerek noktalamak istiyor. Asiltürk’le birlikte gemiye kimler atlar bilemem, ama Saadet camiasının bu intihar dalışına katılmak niyetinde olmadığı kesin.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı