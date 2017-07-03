Mehmet Ocaktan: Rezervuar köpekleri her an patlamaya hazır, ortalık kan gölüne dönüşebilir

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Son dönemde bölgemizde adeta Quentin Tarantino’nun o ünlü ‘Rezervuar Köpekleri’ filmini aratmayacak çılgınlıkta günler yaşanıyor. Bilindiği gibi bu film orijinal bir soygun hikayesini konu alıyor.

Büyük bir hırsızlık olayı için bir araya gelen ekip, birbirlerinin isimlerini bile bilmeyen bir grup hırsızdan oluşuyor. Öyle ki bu kanlı mücadele giderek fiziksel şiddeti de anbean artan psikolojik bir savaşa dönüşür.

Suriye’de 2011 yılından bu yana doğrudan sivilleri katleden diktatörlük oyunu şimdi başka bir veçheye bürünmüş bulunuyor. Kısacası rezervuar köpekleri her an patlamaya hazır, dolayısıyla ortalık daha da şiddetli bir kan gölüne dönüşebilir. Şimdilik taraflar sahada birbirinin ayağına basarak alan açmaya çalışıyorlar.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı