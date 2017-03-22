Mehmet Ocaktan: Putin ve Trump’ın PYD-YPG sevdası Türkiye açısından can sıkıcı bir hal almaya başladı

Bilindiği gibi Türkiye, güvenliğini doğrudan ilgilendiren PKK-PYD ekseninde bir oluşuma şiddetle karşı. Zaten Türkiye, Fırat Kalkanı operasyonunu da esas itibariyle sınırında oluşacak “terör koridoru”nu engellemek amacıyla başlatmıştı. Kısacası, Türkiye’nin Suriye’deki kırmızı çizgisi PKK-PYD koridoru…

Ancak görünen o ki Suriye’deki gelişmeler hiç de Türkiye’nin istediği istikamette ilerlemiyor.

Öyle ki Trump ve Putin Türkiye’ye inat, Suriye’de PYD-PKK kartını kullanmak için adeta yarış halindeler. Bir başka deyişle Putin ve Trump’ın PYD-YPG sevdası Türkiye açısından can sıkıcı bir hal almaya başladı.

Putin’le ilişkilerimiz üst düzeyde sürmesine rağmen Rusya PKK’yı terör örgütü olarak kabul etmediği gibi, Türkiye’ye inat PYD’ye Moskova’da büro açma izni vermekte bir beis görmüyor. Dahası, Suriye’de PYD ile dans etmeye devam ediyor.

Anlaşılan o ki Rusya, Türkiye’nin bütün itirazlarına ve ricalarına rağmen YPG kartını tümüyle Amerika’ya kaptırmak niyetinde değil.

Muhtemelen bundan sonraki süreçte de Putin, Türkiye ile dostluk ilişkilerini yedeğinde tutarak PYD-PKK güçlerine destek vermeye devam edecek. Nitekim Kuzey Irak’taki Rudaw haber sitesi, Rus zırhlı birliklerinin destek amacıyla PKK’nın Suriye kolu PYD’nin kontrolündeki Afrin’e ulaştığını gösteren görüntüleri yayınladı.

Mehmet Ocaktan’ın yazısı