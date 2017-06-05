Mehmet Ocaktan: Ortalığı FETÖ üzerinden hesap görmeye çalışan bataklık böcekleri kapladı

Ayrıca toplum vicdanındaki adalet duygusunun zedelenmemesi için, FETÖ’cülerle suç ortaklığı anlamında hiçbir bağı bulunmayan sadece düşünen, yazan sanat insanlarının aynı torba içine atılmaması önce vicdani olarak, sonra da demokrasimizin selamet açısından hayati bir önem taşıyor.

Çünkü son dönemde, ortalığı FETÖ üzerinden hesap görmeye çalışan öylesine bataklık böcekleri kapladı ki en safiyane insanların üzerine bile çamur bulaştırmakta bir beis görmüyorlar.

İşin en kafa karıştıran tarafı da, çamur atma işinde görev alanların tam bir FETÖ’cü yazılımla hareket etmeleri…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı