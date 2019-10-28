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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: Mutabakatın Rusçasını okuyan Lavrov’un ‘Kürt savunma güçleri’ demesi manidar

Mutabakatların daha mürekkebi kurumadan bir taraftan Amerika ‘general’ olarak tanımladığı YPG komutanı Mazlum Kobani’yi ağırlamaya hazırlanırken, Rusya Genel Kurmay Başkanı ve Savunma Bakanı da görüntülü tele-konferansla Mazlum’la görüşüp bilgi alışverişinde bulunarak adeta Türkiye’ye nazire yaptılar.

Soçi’de imzalanan 10 maddelik mutabakatı okuyan Dışişleri bakanı Çavuşoğlu PKK/YPG tanımlaması yaparken, mutabakatın Rusçasını okuyan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un ‘Kürt Savunma Güçleri’ ifadesini kullanması son derece manidardır.

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Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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